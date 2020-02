Sie war wohl DER Hingucker des Abends! Charlize Theron (44) ist seit über zwei Jahrzehnten eine gefragte Schauspielerin in Hollywood. Kein Wundern, dass die Blondine auch ein gern gesehener Gast auf Red-Carpet-Events ist. Erst vor wenigen Tagen legte die Leinwand-Beauty wieder einen richtigen Hammer-Auftritt hin – und überstrahlte einfach alle: Bei einer Awardshow verzauberte Charlize alle anwesenden Gäste mit ihrer wahrlich goldenen Erscheinung!

Am Dienstag war die 44-Jährige bei den Costume Designers Guild Awards in Beverly Hills. In einer goldenen, bodenlangen Robe von Louis Vuitton flanierte die gebürtige Südafrikanerin über den roten Teppich. Ihren Look rundete die Leinwandschönheit mit einem passenden Glitzer-Haarreif und schwarzen Accessoires ab. Doch das war nicht das einzige Highlight an diesem Abend.

Charlize wurde bei diesem besonderen Event auch mit einem Preis ausgezeichnet. So erhielt der Hollywood-Star den Spotlight Award. Wie Deadline berichtet, ehrt dieser Sonderpreis die unglaubliche Karriere der ehemaligen Partnerin von Sean Penn (59), da die Blondine in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren unzähligen Charakterrollen herausgestochen ist.

Getty Images Charlize Theron im Januar 2020

