Dieser Schnappschuss ist einfach zum Dahinschmelzen! Matti ist mittlerweile schon zwei Jahre alt und der ganze Stolz seiner Mutter Anna-Maria Zimmermann (31): Erst im Dezember feierte der Kleine seinen Geburtstag, und dieser wurde mit Freunden und Familie natürlich gebührend begangen. Anna-Maria kann selbst kaum glauben, wie schnell die vergangenen Monate mit dem Kleinen verflogen sind – und so klein ist Matti tatsächlich überhaupt nicht mehr!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt der Schlagerstar regelmäßig Fotos seines Sohnes. Auf einem aktuellen Pic wird aber erst richtig deutlich, was der Zweijährige für einen Schub gemacht hat. Stolz wie Oskar spaziert Matti an der Hand seiner Mama die Treppe runter und strahlt Anna-Maria dabei an – ganz zur Freude der Fans wurde dieser niedliche Moment mit der Kamera festgehalten. "So süß, der kleine Mann" und "Mein Gott, werden die Kleinen schnell groß, war er nicht gerade noch ein Baby?" kommentieren zwei Follower verdutzt den Beitrag.

Anna-Maria fehlen bei diesem Anblick wohl selbst die Worte. Denn anstatt einen langen Post zu verfassen, hält sie ihre Gefühle mit den Hashtags #love, #nowordsneeded und #niemehrohnedich fest. Bereits in ihrem Geburtstags-Beitrag, den sie vor wenigen Wochen Matti widmete, machte sie deutlich, wie happy sie als Mama ist: "Du bist das Beste, was uns je passiert ist."

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihr Sohnemann Matti in Dubai

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit Söhnchen Matti im Oktober 2019

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermanns Sohn Matti im Dezember 2019

