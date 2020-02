Na, ob in dieser Angelegenheit das letzte Wort bereits gesprochen ist? Im Hause Duff herrschte ein echter Babyboom: Während Haylie Duff (34) bereits im Sommer 2018 zum zweiten Mal Mama geworden ist, folgte nur wenige Monate später auch das Töchterchen von Schwester Hilary (32). Und wenn es nach der Ältesten der Rasselbande geht, ist damit nun Schluss. Denn für Haylies Tochter Ryan (4) ist die Familienplanung abgeschlossen.

Mit Us Weekly plauderte Zweifach-Mama Haylie jetzt über weiteren Nachwuchs. "Wir werden sehen. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Ich frage Ryan manchmal und sie sagt: 'Nein. Es ist alles in Ordnung'", gab die Moderatorin, die offensichtlich selbst mit der aktuellen Situation rundum zufrieden ist, preis. Außerdem habe sie mit ihren zwei Kids schon genug um die Ohren und mache sich ständig Gedanken darüber, ob sie auch ja alles richtig macht und den Mädchen gerecht wird: "Jeder versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die beste Mutter zu sein, die er kann, aber ja, ich habe die ganze Zeit Schuldgefühle."

Die braucht Haylie aber eigentlich gar nicht haben, denn den Alltag mit zwei kleinen Girls scheint die 34-Jährige ganz gut im Griff zu haben. Bereits in einem früheren People-Interview deutete sie an, wie perfekt die Familienkonstellation sei. "Ehrlich gesagt, wollten wir wirklich noch ein weiteres Mädchen. Meine Schwester und ich haben so eine besondere Beziehung zueinander. Ryan könnte diese besondere Verbundenheit zwischen Schwestern auch erleben", schwärmte sie.

Instagram / haylieduff Haylie Duff mit ihren Töchtern

Instagram / haylieduff Lulu und Ryan, Töchter von Haylie Duff

Getty Images Hilary und Haylie Duff

