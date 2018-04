Sie schiebt eine richtig fröhliche Kugel! Haylie Duff (33) ließ im Januar die Babybombe platzen: Die Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind – und es soll wieder ein kleines Mädchen werden! Die Schwester von US-Star Hilary Duff (30) kann die Geburt kaum mehr erwarten – besonders, um ihrer Tochter Ava Erhard (2) endlich das gleiche Geschwister-Glück zu schenken, wie sie es selbst erleben durfte! Und lange dürfte der Neuankömmling nicht mehr auf sich warten lassen – Haylies Babybauch ist enorm!

Mit praller Babybump besuchte die Blondine am Wochenende einen Bauernmarkt in Kalifornien. Und die 33-Jährige hatte dabei den ultimativen Schwanger-Glow: Haylie strahlt und lacht, was das Zeug hält – und streichelt sich ganz liebevoll über den Bauch. Ganz lässig lässt es die "Material Girls"-Darstellerin zudem nicht nur bei ihrer Outfitwahl angehen – die baldige Zweifach-Mama schlendert auch in bequemen braunen Latschen über den Verkaufsplatz.

Auch ihrer 2-jährigen Tochter hat Haylie schon ihren relaxten Style verpasst. Besonders in einem flauschigen Bärchenanzug mit süßen Öhrchen an der Kapuze scheint sich die kleine Ava richtig wohlzufühlen.

