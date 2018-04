Große Freude im Hause Duff! Anfang Januar hatte Haylie Duff (33) ihre Schwangerschaft auf süße Weise verkündet: Töchterchen Ryan Ava Erhard (2) überbrachte Mamas Followern die frohe Kunde. Die Schauspielerin kann es kaum erwarten, ihr zweites Baby schon bald in die Arme zu schließen. Dabei hat die Sis von Hilary Duff (30) noch einen besonderen Grund, warum sie die Ankunft der neuen Erdenbürgerin herbeisehnt: Genau wie sie selbst wird Klein-Ryan mit einer Schwester aufwachsen!

Die zwei berühmten Blondinen verbrachten das Osterwochenende gemeinsam: Hilary schmiss eine große Party für die werdende Mutter, wofür sich Haylie auf Instagram bedankte. "Dieses kleine Mädchen hat schon so viele tolle Tanten, sie weiß noch gar nicht, wie viel Glück sie hat", schrieb die 33-Jährige außerdem über ihr zweites Kind. Ihre Schwester hatte bereits vor drei Jahren Haylies Babyfeier organisiert – mit Star-Gästen wie Lauren Conrad (32), Kaley Cuoco (32) und Jenna Dewan-Tatum. So gut, wie die beiden Geschwister sich verstehen, verwundert es kaum, dass Haylie sich riesig auf weiblichen Nachwuchs freut.

Die gebürtige Texanerin verriet People: Sie und ihr Verlobter Matt Rosenberg hätten sich natürlich auch über einen Jungen gefreut – ein Mädchen erfüllt der Zweifach-Mama in spe jedoch einen Herzenswunsch. "Meine Schwester und ich haben so eine besondere Verbindung. Ryan könnte dieses Band der Schwestern so auch haben", sagte Haylie.

Instagram / haylieduff Haylie und Hilary Duff, Schauspielerinnen

Instagram / haylieduff Haylie Duff, Matt und Ryan Rosenberg

Instagram / haylieduff Haylie Duff mit Matt Rosenberg und Tochter Ryan

