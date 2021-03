Ashley Tisdale (35) wird bald Mama – und alle freuen sich mit ihr! Gemeinsam mit ihrem Mann Christopher French (38) erwartet die High School Musical-Hauptdarstellerin den ersten Nachwuchs. Es wird ein kleines Mädchen! Bis sie ihre Tochter zum ersten Mal in die Arme schließen kann, dauert es auch gar nicht mehr lange: Die Geburt steht kurz bevor! Zu diesem Anlass machte ihre beste Freundin, Haylie Duff (36), Ashley und ihrem Baby jetzt ein supersüßes und vor allem teures Geschenk...

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Schauspielerin jetzt ganz stolz, was die Schwester von Hilary Duff (33) für ihre Tochter besorgt hat: Eine hübsche Babybürste aus Echtsilber der Luxusmarke Tiffany & Co. – das Teil kostet stolze 450 US-Dollar, umgerechnet sind das rund 380 Euro! Das Geschenk kam definitiv gut an: "Nur Haylie würde meinem Baby-Girl etwas so Besonderes kaufen", schwärmt die werdende Mutter.

Jetzt ist Ashley definitiv bereit für die Ankunft ihres kleinen Mädchens. Erst vor ein paar Tagen zeigte die Mami in spe sich auf Instagram bei der Einrichtung des Kinderzimmers – und des Kleiderschranks. "Ich sitze hier und lege die Kleidung für meine Tochter zusammen und werde plötzlich von Emotionen überwältigt", freute sich die 35-Jährige.

Instagram / ashleytisdale Haylie Duffs Babygeschenk für Ashley Tisdale

Getty Images Haylie Duff, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im März 2021

