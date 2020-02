Ihr Mann war ihre große Stütze! In ihrer Autobiografie enthüllt Jessica Simpson (39), als Kind sexuell missbraucht worden zu sein. Es folgte eine jahrelange Tabletten- und Alkoholsucht. Erst im Jahr 2017 sei der Sängerin während einer Halloween-Party bewusst geworden, dass sich etwas ändern müsse. Mittlerweile ist Jessica trocken. Eine wichtige Rolle im Kampf gegen ihre Alkoholabhängigkeit habe ihr Ehemann Eric Johnson (40) gespielt!

In ihren Memoiren "Open Book", das der Zeitung Daily Mail vorliegt, schreibt die 39-Jährige: "Er gab das Trinken auf in der Sekunde, in der ich es tat." Für Eric sei es keine große Sache gewesen, nie mehr Alkohol zu konsumieren. Bis heute habe er keinen Tropfen angerührt oder sich jemals danach zurückgesehnt. Für die Unterstützung des ehemaligen Football-Profis ist Jessica bis heute dankbar. "Er ist ein sehr selbstloser und liebevoller Mensch, der der unglaublichste Vater auf dem Planeten ist", schwärmt sie von ihrem Partner.

Jessica und Eric sind seit 2010 liiert. Vier Jahre später heirateten die beiden und sind heute Eltern zweier Söhne und einer Tochter. Ihr jüngstes Familienmitglied Birdie Mae hat erst vor zehn Monaten das Licht der Welt erblickt.

Actionpress/ Backgrid GPRO/starmaxinc.com Jessica Simpson, Januar 2020

Anzeige

ZapatA/MEGA Eric Johnson und Jessica Simpson

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrem Mann Eric Johnson und den drei gemeinsamen Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de