Was für eine stylishe Mama! Cameron Diaz (47) wurde erst Ende vergangenen Jahres zum aller ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Mann Benji Madden (40) hieß sie kurz vor Silvester ihre Tochter Raddix auf der Welt willkommen. Es wird allerdings spekuliert, dass sie dafür höchstwahrscheinlich eine Leihmutter engagiert haben soll, da bis zuletzt kein Babybauch bei der Schauspielerin zu erkennen war. Die 47-Jährige ist jedenfalls superhappy und präsentiert sich wie gewohnt modisch auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen!

Am Freitag war die "Love Vegas"-Darstellerin in Santa Monica unterwegs, nachdem sie von einem Arzttermin zurückgekommen war. Dabei trug sie eine lässige Boyfriendjeans mit großen Löchern an den Knien und einen beigefarbenen Strickpullover mit einem großen Kragen. Dazu kombinierte sie weiße Fila-Schuhe und eine große braune Sonnenbrille. Den vielen Fotografen schenkte sie währenddessen keinerlei Aufmerksamkeit, denn Cameron war offensichtlich zu beschäftigt damit, auf ihr Smartphone zu gucken.

Zusammen mit ihrer kleinen Tochter hat man die Blondine allerdings noch nicht gesehen. Bisher hat sie zusammen mit dem Good Charlotte-Gitarristen nur die freudige Neuigkeit über ihren plötzlichen Nachwuchs veröffentlicht – ein Bild oder nähere Umstände zur Geburt wollten sie jedoch noch nicht preisgeben.

ActionPress Cameron Diaz, Januar 2020

ActionPress Cameron Diaz, Januar 2020

ActionPress Benji Madden, Januar 2020

