Chloe Sevigny (45) möchte ihre Bald-Mama-Freude mit der ganzen Welt teilen. Die "American Horror Story"-Darstellerin überraschte ihre Fans Anfang des Jahres mit eindeutigen Fotos: Paparazzi lichteten die Schauspielerin mit deutlich sichtbarem Babybauch an der Seite ihres Partners Sinisa Mackovic ab – die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das Model hat sich noch nicht öffentlich zu ihrer Schwangerschaft geäußert – bis jetzt. Denn nun begeistert sie ihre Supporter mit einem süßen Kugel-Foto!

Total stolz präsentiert die 45-Jährige auf ihrem Instagram-Account aktuell ihre Schwangerschafts-Rundungen. Chloe posiert im Bikini am Strand mit dem Meer im Hintergrund für die Kamera – und setzt damit ihren bereits beachtlichen Babybauch bestens in Szene. Das Lächeln der Serien-Bekanntheit verrät – der werdenden Mami geht es einfach fantastisch! Die letzten Monate vor der Geburt ihres Sprösslings scheint sich die Designerin auch so entspannt wie möglich zu machen: Aktuell gönnt sie sich einige Sonnenstunden mit ihrem Freund in der Karibik.

In welchem Schwangerschaftsmonat die gebürtige Amerikanerin ist, verrät Chloe der Öffentlichkeit nicht. Ein Experte vermutete im TMZ-Interview, dass die Beauty wohl am Ende des fünften Monats sein müsste.

Getty Images Chloe Sevigny im Dezember 2019

Getty Images Chloe Sevigny bei der Premiere von "The Dead Don't Lie"

Getty Images Chloe Sevigny, Schauspielerin

