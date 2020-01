Babyfreuden bei Chloe Sevigny (45)! Die "American Horror Story"-Darstellerin ist nach einem flüchtigen Flirt mit Kourtney Kardashians (40) Ex Luka Sabbat seit rund einem Jahr an den Galerie-Besitzer Sinisa Mackovic vergeben und ist überglücklich. In den vergangenen Monaten wurden die zwei immer wieder turtelnd von Paparazzi erwischt. Nun scheint das Paar seine Beziehung mit einem gemeinsamen Kind zu krönen: Chloe ist zum ersten Mal schwanger!

Das ist auf Fotos, die TMZ nun veröffentlichte, kaum zu übersehen! Darauf zeigt sich die 45-Jährige in einem engen Strickkleid, das ihren runden Babybauch betont. Die Schwangerschaft scheint dem Serienstar sichtlich gut zu tun. Chloe strahlt bis über beide Ohren und auch der werdende Vater scheint sich riesig auf das Kind zu freuen. Er streichelt seiner Freundin liebevoll über den Bauch und küsst sie.

Laut des Berichts ist das Model bereits im fünften Monat. Chloe selbst äußerte sich bisher nicht zu ihrem Babyglück, ebenso wenig ihr Partner. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte das Model zuletzt vor wenigen Tagen ein Throwback-Foto, auf dem seine Körpermitte total schmal ist.

Getty Images Chloe Sevigny im Juni 2019

Backgrid /ActionPress Sinisa Mackovic und Chloe Sevigny in New York

Getty Images Chloe Sevigny, Schauspielerin

