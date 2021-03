Schon wieder ein erfreuliches Update von Chloë Sevigny (46)! Die Schauspielerin und ihr Partner Siniša Mačković sind im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn Vanja macht das Glück des Paares perfekt. Kurz nach der Geburt wurde zudem gemunkelt, dass sich die beiden verlobt haben könnten – Chloë (46) wurde mit einem verdächtigen Ring gesichtet. Jetzt bestätigt sie es überraschend: Ja, sie ist längst unter der Haube!

Das gibt die TV-Darstellerin auf Instagram nun bekannt. Zu einem Foto des Paares im Hochzeitslook schreibt sie: "Wir haben am Montag, den 9. März 2020 geheiratet. Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe." Ihre Ehe haben die zwei also ein ganzes Jahr geheimgehalten. Rund zwei Monate vor der Geburt ihres Kindes haben sie sich das Jawort gegeben – das sieht man auch an dem üppigen Babybauch der 46-Jährigen.

Mehr Details zu der Zeremonie lassen sich die Eheleute allerdings nicht entlocken. Generell halten sie ihre Beziehung seit Beginn weitestgehend unter Verschluss. Wann genau die beiden zusammengekommen sind, ist unklar. Laut People sollen sie allerdings seit mittlerweile zwei Jahren ihr Leben miteinander teilen.

Schauspielerin Chloë Sevigny

Chloë Sevigny, Model und Schauspielerin

Chloë Sevigny und Siniša Mačković in New York, März 2020

