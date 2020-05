Hat Chloë Sevigny (45) ihr Familienglück jetzt noch weiter gekrönt? Die American Horror Story-Darstellerin überraschte ihre Fans Anfang des Jahres mit zuckersüßen Schwanger-Neuigkeiten. Seit wenigen Tagen ist die Schauspielerin Mutter: Sie brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Der kleine Vanja ist seitdem der ganze Stolz der Neu-Mami und ihres Partners Siniša Mačković. Haben die beiden Turteltauben die Geburt zum Anlass genommen, um auch ihre Beziehung auf eine höhere Stufe zu heben und verlobten sich womöglich heimlich?

Grund für diese Annahme bieten aktuelle Paparazzi-Aufnahmen von der Serien-Beauty. Darauf ist Chloë bei einem Spaziergang mit ihrem Liebsten und dem gemeinsamen Sprössling zu sehen. Obwohl sie aufgrund der aktuellen Situation Plastikhandschuhe trägt, ist ein Detail an ihrem Finger nicht zu übersehen: Die 45-Jährige trägt einen riesigen, glitzernden Klunker an ihrem linken Ringfinger – in Amerika wird ein Verlobungsring für gewöhnlich auf der linken Seite getragen.

Bislang äußerte sich die frischgebackene Mama noch nicht zu den Spekulationen. Für die Blondine ist dies allerdings nichts Außergewöhnliches: Sie hielt ihre Partnerschaften bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Somit ist auch nicht viel über ihre früheren Beziehungen bekannt.

Anzeige

Instagram / chloessevigny Chloë Sevigny mit ihrer Familie

Anzeige

LRNYC / MEGA Chloe Sevigny und Sinisa Mackovic in New York, März 2020

Anzeige

Getty Images Chloë Sevigny, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de