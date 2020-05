Chloë Sevigny (45) gibt endlich erste Details zu ihrem Nachwuchs bekannt! Anfang Mai erfreute diese Nachricht die Fans der American Horror Story-Darstellerin: Ein Sprecher bestätigte, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden sei. Ob sich die Schauspielerin und ihr Freund Sinisa Mačković über einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, war allerdings noch ein Geheimnis – bis jetzt: Mit einem ersten Familien-Pic verrät Chloë nicht nur das Geschlecht, sondern auch den Namen des Babys.

"Herzlich willkommen auf der Welt, Vanja Sevigny Mačković", schreibt die Blondine auf ihrem Instagram-Account und teilt ein Foto, auf dem sie ihren kleinen Sohn an die Brust hält. Während sie nur Augen für ihren Sprössling hat, lehnt ihr Liebster seinen Kopf an ihre Schulter und guckt leicht erschöpft in die Kamera. In dem süßen Familienpost nutzt die 45-Jährige aber nicht nur die Gelegenheit, der ganzen Welt ihren Babyboy vorzustellen, sie bedankt sich auch bei den Mitarbeitern der Klinik, in der der Kleine das Licht der Welt erblickt hat.

Auch wenn der Serienstar gerade wohl nicht glücklicher über die Geburt seines Kindes sein könnte – während der Schwangerschaft warteten viele Fans meist vergeblich auf Baby-Updates. Nachdem zunächst nur einige Paparazzi-Fotos Chloë mit ihrem dicken Babybauch gezeigt hatten, gab sie erst im Februar dieses Jahres ihr Kugeldebüt auf dem Red Carpet. Bei den Writers Guild Awards in Los Angeles präsentierte sie endlich öffentlich ihre XXL-Rundungen.

Getty Images Chloë Sevigny, Schauspielerin

Getty Images Chloë Sevigny 2015

Getty Images Chloë Sevigny bei den Writers Guild Awards 2020



