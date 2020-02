Er ist wieder da! In jüngster Zeit war es sehr still um Entertainer und Social-Media-Star Riccardo Simonetti (26) geworden. Der 26-Jährige hatte zum letzten Mal Ende Dezember einen Beitrag auf Instagram gepostet – danach kam wochenlang nichts. Auf Nachfrage von Promiflash hatte sein Manager geantwortet, dass sich Riccardo bewusst dazu entschieden hätte, sich etwas Zeit für sich zu nehmen. Die Netz-Abstinenz ist nun aber vorbei: Am Samstag meldete er sich auf der Foto- und Videoplattform zurück!

In einem langen Beitrag auf seinem Instagram-Account erklärte der Bestseller-Autor, warum er sich Anfang des Jahres aus dem Netz zurückgezogen hatte: "Was für Entscheidungen würdest du treffen, wenn du nicht permanent der Meinung anderer Menschen ausgesetzt wärst? Was würdest du tun, wenn du von so wenig Fremd-Einflüssen, wie möglich umgeben wärst?.... Das waren die Fragen, die mich dazu motiviert haben, eine sechswöchige, arbeitsfreie Zeit einzulegen zu der auch eine Social Media Pause gehört hat, was mir persönlich sehr schwer gefallen ist", schrieb er zu einem Schwarz-Weiß-Porträt von sich. Er habe sich selbst in einer Situation wiedergefunden, in der er zwar immer gepredigt hätte, man solle sein Leben nach seinen eigenen Idealen gestalten – er selbst habe das aber zwischenzeitlich gar nicht mehr umgesetzt.

Gleichzeitig stellte er klar: "Ich habe keine Pause von meinem Leben oder Social Media oder Events gebraucht. Ich war weder ausgebrannt, gelangweilt noch überfordert. Ich wollte einfach mal sehen, was für ein Mensch ich bin, wenn ich auf mich allein gestellt und keinen anderen Meinungen ausgesetzt bin." Er hoffe daher, dass seine Fans ihm die kleine Auszeit nicht übel nehmen und sich genauso wie er auf das kommende Jahr freuen würden.

Anita Bugge / Future Image / Action Press Riccardo Simonetti bei der Party zu seinem Kinderbuch "Raffi und sein Pinkes Tutu"

Anzeige

AEDT / SplashNews.com Riccardo Simonetti, Entertainer

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Fragrance Foundation Riccardo Simonetti bei den Duftstars 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de