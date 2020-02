Ist Heidi Klum (46) Yonce Banks' großes Vorbild? Vor einigen Wochen kämpfte die Performerin gegen ihre Konkurrenten bei Queen of Drags und holte sich am Ende tatsächlich den Sieg. Denn sie konnte die Juroren Heidi, Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) nicht nur mit ihren Bühnenauftritten, sondern auch mit ihren tollen Looks überzeugen! Und offenbar ist Yonce umgekehrt auch ein großer Fan von Heidis Outfits: Sie zeigte sich jetzt im gleichen Kleid wie die Model-Mama!

Der Germany's next Topmodel-Star zeigte sich auf Instagram jetzt bei einem Fotoshooting in einem sehr freizügigen Glitzer-Dress! Das gefiel offenbar auch Yonce ziemlich gut: Sie posierte für einen Fototermin in demselben grünen Versace-Look! Den Twin-Alarm fand die Performerin wohl selbst ziemlich amüsant und teilte auf der Bild- und Videoplattform eine Collage, in der sie ein Foto von sich und eines von Heidi in dem Minikleid nebeneinanderstellte!

Beim Posen hatte die 46-Jährige jedoch deutlich mehr zu kämpfen, als die ehemalige Castingshow-Kandidatin: Heidis Brüste fielen nämlich ständig beinahe aus dem Kleid! Tom Kaulitz' Frau musste Hans und Franz – wie sie ihre Oberweite selbst taufte – deshalb durchgehend in Position halten!

Instagram / yoncebanks Yonce Banks im Januar 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei einem Fotoshooting im Januar 2020

Getty Images Heidi Klum im November 2019

