Läuten bei Gemma Collins (39) etwa bald die Hochzeitsglocken? Die britische Reality-TV-Bekanntheit und James Argent (32) sind seit 2017 zusammen – Beziehungsstatus kompliziert. Im Frühjahr 2019 hatte der "The Only Way Is Essex"-Darsteller eigentlich die endgültige Trennung bekannt gegeben. Doch Gemma und James rauften sich nochmal zusammen und könnten es jetzt ernster miteinander meinen als je zuvor: Die Blondine wurde kürzlich beim Brautkleid-Shopping gesichtet!

Gemma wurde am Mittwoch in der Boutique Bellissima Weddings in Essex abgelichtet. Laut Daily Mail probierte die ehemalige Dancing on Ice-Kandidatin ein langärmeliges Spitzenkleid im Wert von 1.650 Pfund an. Dazu kombinierte sie ein Diadem mit einem bodenlangen Schleier. Fotos zeigen, wie Gemma einige Zeit später den Laden sogar mit einem Kleid verließ. Eine Hochzeit scheint bei der 39-Jährigen jedoch nicht anzustehen, wie ein Insider verriet: "Gemma ist nicht verlobt. Sie ist immer noch mit James zusammen, aber er hat ihr keinen Antrag gemacht."

Warum Gemma sich trotzdem ein Hochzeitskleid gekauft hat, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise wird ihr Besuch im Brautmodengeschäft aber in der neuen Staffel ihrer Reality-Sendung "Diva Forever" aufgeklärt. Denn laut des Insiders sei sie während der Anprobe in Begleitung ihres Teams gewesen und professionell fotografiert worden.

Getty Images James Argent und Gemma Collins, Januar 2019

Anzeige

Getty Images Gemma Collins, Januar 2020

Anzeige

Actionpress/ Scott Garfitt/Empics Gemma Collins und James Argent, ITV Palooza 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de