Ergreifende Worte von Jessica Simpson (39)! Im Februar erscheint ihre Autobiografie "Open Book". Darin packt die Sängerin unter anderem über ihre Abhängigkeit von Alkohol und Tabletten aus. Traumatische Erlebnisse in ihrer Kindheit hätten damals zur Sucht geführt. Im Alter von sechs Jahren soll sie von einer Freundin der Familie sexuell missbraucht worden sein. Jetzt spricht sie offen über ihre Hilflosigkeit in der Situation.

In einem Interview mit TODAY offenbart Jessica: "Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht wirklich verstanden, was passiert ist. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte und dass das, was passierte, falsch war." Sie habe lange überlegen müssen, ob und wie sie ihren Eltern von der Sache erzählen sollte. "Mein Vater ist Priester. Mir wurde beigebracht, Jungfrau zu bleiben, bis ich heirate. Somit wollte ich diese sexuellen Dinge, die passiert sind, nie mit jemandem teilen, weil ich niemanden verletzen wollte." Schließlich habe sie dann doch das Gespräch mit ihren Eltern gesucht. Der Missbrauch sei jedoch totgeschwiegen worden, aber bei dem Mädchen habe sie nie wieder übernachten müssen.

Für die 39-Jährige sei es ein großer Schritt, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Mit dem Buch wolle sie Klarheit schaffen: "Die Leute werden mich das erste Mal wirklich verstehen, wenn sie erfahren, was ich durchmachen musste."

Getty Images Jessica Simpson im Oktober 2017 in Hollywood

Getty Images Jessica Simson, Sängerin und Designerin

Getty Images Jessica Simpson im Januar 2016

