Hat er schon wieder eine Neue? Katie Holmes (41) und Jamie Foxx (52) haben sich im Sommer vergangenen Jahres überraschend getrennt. Auch wenn das Schauspieler-Duo seine Liebe sehr privat gehalten hat – tatsächlich sollen die zwei über sechs Jahre ein Paar gewesen sein. Nach dem Beziehungs-Aus wurde schnell gemunkelt, dass eine andere Frau, die Sängerin Sela Vave der Trennungsgrund gewesen sein könnte. Nun wurde der 52-Jährige jedoch mit einer neuen Unbekannten an seiner Seite gesichtet!

Am Samstag wurde der "Just Like Me"-Interpret von unzähligen Paparazzi erwischt, wie er in Miami zusammen mit einer hübschen Brünetten aus dem Restaurant Prime 112 kam. Sie turtelten, lachten zusammen und machten ganz offensichtlich keinen Hehl daraus, dass sie gemeinsam eine gute Zeit hatten. Der Filmstar nahm seine schöne Begleitung in den Arm und ließ seine Hand mehrere Male auf ihrem unteren Rücken verweilen.

Während Jamie in einer lässigen Jogginghose, passendem Poloshirt und weißen Sneakern zum Date erschien, setzte die unbekannte Frau mit ihrem Outfit ihre Kurven gekonnt in Szene. Sie trug eine knallenge Jeans mit hautfarbenen Pumps und dazu ein weißes, weit ausgeschnittenes T-Shirt, was in ihre Bluejeans gesteckt war. Die beiden verließen nicht nur das Lokal gemeinsam, sondern stiegen am Ende auch in dasselbe Auto und fuhren davon.

