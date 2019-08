Ist sie der Grund für die frisch verkündete Trennung von Katie Holmes (40)? Jamie Foxx (51) wurde vor Kurzem Händchen haltend mit einer anderen Frau gesehen. Dabei handelt es sich um die Sängerin Sela Vave, die auch als Model tätig ist. Sela veröffentlichte im Netz bereits einige gemeinsame Fotos. Das regt natürlich die Spekulationen an: Hat Jamie nun tatsächlich eine Neue?

Laut dem People Magazine, das sich auf eine Insiderquelle beruft, soll zwischen den beiden allerdings nur beruflich etwas laufen. Der 51-Jährige, der neben seiner Filmkarriere auch Musiker und Produzent ist, soll Sela unter seine Fittiche genommen haben. “Es ist nur ein Mädchen, dem er hilft, eine junge Sängerin”, zitiert das US-amerikanische Magazin den namentlich nicht genannten Insider. Die Musikerin hatte im Juni ein Foto der beiden gepostet und geschrieben: “Ich bin diesem Mann so dankbar! Danke Jamie Foxx für alles, was du tust und dass du an mich glaubst”.

Im Mai hatten Jamie und Katie – die zuvor mit Tom Cruise (57) verheiratet war – sich gemeinsam auf der New Yorker Met Gala turtelnd und lachend gezeigt. Offiziell haben die beiden bis dato nie über ihre Beziehung gesprochen. Am Montag wurde ihre Trennung bekannt.

Instagram / selavave Sela Vave, Sängerin

MEGA Jamie Foxx mit einer Unbekannten

Getty Images Katie Holmes mit Jamie Foxx bei der Clive Davis' Pre-Grammy Gala

