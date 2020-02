Seit Kurzem ist es offiziell: Wendy Williams (55) und Kevin Hunter sind geschiedene Leute. 22 Jahre lang war die Moderatorin mit dem TV-Produzenten zusammen – bis ihre Ehe plötzlich ins Wanken geriet: Kevin hatte Wendy jahrelang betrogen und sogar ein heimliches Kind mit einer anderen Frau gezeugt. "Unüberbrückbare Differenzen", lautete der Scheidungsgrund schließlich. Doch verbittert ist die Talkmasterin nach der ganzen Geschichte nicht – im Gegenteil: Wendy kann sich sogar vorstellen, noch mal zu heiraten!

Zu Gast bei Jimmy Fallon (45) in The Tonight Show bestätigte die 55-Jährige, dass sie jetzt wieder auf dem Single-Markt ist – und sich bereits wieder voll ins Dating-Game geschmissen hat. "Das neue Kapitel ist bis jetzt echt toll", meinte sie. Auf die Frage, ob sie denn jemals wieder heiraten wolle, antwortete sie entschlossen: "Ja, auf jeden Fall!" Scherzhaft fügte sie hinzu: "Mit einem guten, alten, einjährigen Ehevertrag und einem Absatz, der lautet: 'Was deins ist, ist deins und was meins ist, ist meins.'"

Welcher Typ Mann dafür infrage käme, weiß Wendy ganz genau! "Er soll seine eigenen Rechnungen bezahlen können und mich mit Respekt behandeln", führte sie aus. Außerdem wolle sie nicht noch mal mit jemandem zusammenziehen – dafür habe sie schlichtweg zu viel Zeug!

enewsimage /ActionPress Wendy Williams, Moderatorin

WENN.com Collage: Kevin Hunter und Wendy Williams

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

