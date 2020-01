Dramatischer hätte diese Partnerschaft wohl nicht in die Brüche gehen können! Seit Anfang 2019 hatte Wendy Williams (55) mit Eheproblemen zu kämpfen. Zunächst sorgte die Tatsache, dass ihr Mann Kevin Hunter die Moderatorin jahrelang betrogen hatte, für eine Krise. Neben der Dauer-Affäre kam allerdings noch etwas anderes ans Licht. Ihr Partner, mit dem sie über 22 Jahre zusammen war, hat mit der anderen Frau sogar eine geheime Tochter! Deshalb reichte die 55-Jährige die Scheidung ein. Jetzt ist das Verfahren endlich durch!

Das berichtet E! News. Aus dem Bericht geht hervor, dass das Paar seit Dienstag offiziell geschieden ist – als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Beide Parteien sollen sich zwar darauf geeinigt haben, auf Unterhalt zu verzichten, allerdings habe Wendy eine Lebensversicherung in Höhe von einer Million US-Dollar abgeschlossen, die ihrem Ex im Todesfall zustehe. Sie habe aber das Recht, den Betrag jährlich zu kürzen. Das gemeinsame Bankkonto und alle Anteile an Wendys Produktionsfirma seien auf sie als alleinige Eigentümerin übertragen worden, während Kevin eine Abfindung erhalten habe.

Sobald ihr gemeinsamer Wohnsitz in Livingston im US-Bundesstaat New Jersey verkauft ist, soll der Erlös von voraussichtlich 1,7 Millionen US-Dollar gerecht auf beide verteilt werden. Abgesehen davon habe die TV-Bekanntheit Kevin beim Auszug schon 250.000 US-Dollar gegeben, um ihm zu helfen, eine neue Bleibe zu finden. Außerdem dürfe er den Gewinn seiner eigenen Geschäfte und seine Autos behalten.

Getty Images Wendy Williams in Miami

Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Wendy Williams im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de