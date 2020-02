Bei der Hochzeit von Isabel Gülck lief wohl nicht alles nach Plan. Im November trat die Ballermann-Sängerin vor den Altar und gab ihrer großen Liebe Carlos Lucio auf Mallorca das Jawort. Für die beiden ging es romantisch weiter, denn sie flogen nach der Heirat direkt in die Flitterwochen und begrüßten das neue Jahr auf den Malediven. Doch an ihrem großen Tag ist ziemlich viel schief gelaufen, verriet die Musikerin im Promiflash-Interview.

"Tatsächlich ist eigentlich gar nichts glatt gelaufen", offenbarte Isi Glück – so Isabel mit Künstlernamen. Sie und ihr Traummann hatten unter freiem Himmel in einem dekorierten Garten in der Sonne feiern wollen, doch es habe an ihrem Hochzeitstag geregnet. Ein Glück hatte es noch einen Plan B gegeben und sie konnten mit ihrer Zeremonie in einen überdachten Hinterhof ausweichen. Es sei nicht schlechter als der erste Veranstaltungsort gewesen, aber Isabel habe sich monatelang auf ihre Open-Air-Heirat gefreut und sei dann schon etwas enttäuscht gewesen.

Am Ende scheint dann doch alles geklappt zu haben und die beiden sind jetzt Mann und Frau! Ob jetzt bald der nächste Schritt in ihrer Beziehung folgt? Zumindest Isi wolle unbedingt Nachwuchs haben und wisse auch schon genau, wie viele Kinder sie haben möchte: "Einen Jungen und ein Mädchen", beteuerte die Auswanderin in einem Interview bei Goodbye Deutschland.

Instagram / carlos_luc1o Ballermann-Sängerin Isabel Gülck mit ihrem Ehemann Carlos

Anzeige

ActionPress/Chris Emil Janßen Isabel Gülck am Ballermann 2019

Anzeige

Instagram / isi_glueck Isabel Gülck im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de