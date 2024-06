Im Spiel: "Kampf der Realitystars"-Kandidat bricht zusammen

Im Halbfinale von Kampf der Realitystars gehen die Promis aufs Ganze! Vor dem Einzug ins Finale müssen sich Cecilia Asoro, Calvin Kleinen (32) und Co. noch einmal in einem anstrengenden Spiel beweisen. Mit einem durchlöcherten Eimer müssen die Stars so schnell wie möglich eine Säule mit Sand befüllen. Eine Challenge, die vor allem für den Kandidaten Christoph Oberheide zur Herausforderung wird. Nach einigen Runden sackt der Köln 50667-Darsteller zusammen und fällt auf die Knie. Wenige Sekunden später muss er sich sogar hinlegen. Ihm sei Schwarz vor den Augen geworden und sein Kreislauf sei kollabiert, erklärt der Schauspieler mitgenommen.

Christophs Gesundheitszustand ist offenbar so besorgniserregend, dass die Crew eingreifen muss. Einige Mitarbeiter eilen herbei, um erste Hilfe zu leisten. Für Christoph ist somit Schluss: Der 35-Jährige darf nicht weiter an dem Spiel teilnehmen, wie die Ärzte vor Ort entscheiden. Neben seinen körperlichen Leiden plagt den Darsteller jedoch noch eine ganz andere Sorge. Christoph befürchtet, seine Mitspieler könnten ihn nun deshalb aus der Sala wählen: "Man hat natürlich im Hinterkopf, dass es für die Stunde der Wahrheit als Grund genommen werden könnte und dass gesagt wird: 'Guck mal, deine Gesundheit ist angeschlagen, es ist vielleicht besser, wenn du gehst.'"

Doch nicht nur für Christoph stellt das Eimer-Spiel eine echte Herausforderung dar. Auch die sehr sportliche Isi Glück macht im Interview deutlich: "Auch wenn man schon fast kurz davor ist, sich zu übergeben. Du musst hier jetzt wirklich an deine Grenze gehen!" Calvin sieht das wohl ganz genauso wie seine Konkurrentin. Der Ballermannsänger macht keine halben Sachen und erspielt sich den Gewinn! Doch auch er sackt nach dem Game zusammen und gönnt sich erst mal eine Verschnaufpause.

Christoph Oberheide, "Köln 50667"-Darsteller

Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

