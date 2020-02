Warum nahm Claudia so wenig ab? Die Fleischwurst-Liebhaberin musste in der vergangenen Folge von The Biggest Loser eine persönliche Niederlage einstecken: In einer Woche hatte die Brillenträgerin grade einmal 100 Gramm abgenommen. Da ihr Team aber insgesamt mehr Pfunde verloren hatte, als die gegnerische Mannschaft, kam sie souverän in die nächste Runde. Trotz des Weiterkommens will Coach Ramin Abtin (47) wissen, warum die Blondine ein so schlechtes Ergebnis erzielt hatte. Im Gespräch mit dem Kickbox-Weltmeister wurde klar, was ihr Problem ist: Sie ist mit ihren Gedanken bei ihrer kranken Mutter.

"Ich bin mental nicht so gut drauf", gab die Hausfrau gegenüber Ramin zu. Sie mache sich seit Tagen Gedanken, ob zu Hause alles läuft. Auf Nachfrage des 47-Jährigen redete sich Claudia ihren ganzen Kummer von der Seele. "Meine Mutter ist im Pflegeheim. Ich hab meinen Vater vor zehn Jahren verloren. Und vor zwei Jahren hatte meine Mutter einen Schlaganfall und ich habe sie zur Pflege mit nach Hause genommen. Ich bin in der Nacht mehrmals aufgewacht und musste tagsüber aber trotzdem funktionieren", erzählte sie unter Tränen. Der "Biggest Loser"-Trainer gab der Dinslakenerin daraufhin einen wichtigen Rat: "In den letzten Jahren hast du dich aufgegeben, aber glaubst du nicht, dass jetzt eine gute Chance ist, wieder zu dir zurückzufinden?"

Hoffentlich nimmt sie sich diese Worte zu Herzen, denn Claudia hat ein großes Ziel vor Augen: "Ich konnte vor über zwölf Jahren noch Kleidergröße 36 manchmal sogar 34 tragen. Ich habe noch ein Kleid in Größe 38, das ich früher immer mit Leggins und hohen Schuhen an hatte. Es wäre so schön, wenn ich da wieder reinpassen würde", erzählte sie im Gespräch mit Sat.1.

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, Trainer bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Kandidatin Claudia bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Claudia bei "The Biggest Loser" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de