Traf es einen Teilnehmer aus Team Blau oder Team Rot? Diese Woche begann ein neuer Abschnitt bei The Biggest Loser: Die Abnehm-Willigen traten zum ersten Mal in Mannschaften gegeneinander an. Im roten Team von Coach Petra Arvela sind Anja, Tabea, Abdi, Sascha, Daniel, Gerry, Jessica, Sarah und Werner. Die übrigen acht Kandidaten Tülay, Claudia, Nico, Anthony, Sascha, Swaantje, Werner und Celina trainieren im blauen Team von Ramin Abtin (47). Nach der ersten Runde im Team-Modus musste wieder ein Camper seine Koffer packen – dieses Mal traf Anja dieses Schicksal!

Wie in jeder Folge von "The Biggest Loser" kam es am Ende zum großen Wiegen – ab jetzt jedoch unter anderen Voraussetzungen: Nicht mehr der individuelle Gewichtsverlust jedes Einzelnen ist entscheidend. Stattdessen zählt zunächst, wie viel jedes Team insgesamt abgenommen hat. Die Gruppe, die in der Summe weniger Gewicht verloren hat, muss am Ende ein Mitglied aus ihrer Mitte rausschmeißen. Und das war diese Woche das Team Rot! Die Mannschaft hatte zusammen nur 1,70 Prozent Gewicht verloren, die gegnerische Gruppe aber 1,93 Prozent. Aus der Verlierer-Mannschaft hatten Tabea und Anja am wenigsten abgenommen – sie waren somit für den Exit nominiert. Per Team-Abstimmung wurde schließlich Anja aus der Sendung gewählt. "Ich hab jetzt als Team-Käpt'n überlegt, wer für das Team stärker ist", begründete Daniel seine Entscheidung gegen Anja.

Wie ging es der 24-Jährigen nach ihrem Rauswurf? "Als dann feststand, dass ich wirklich gehen muss, war ich megatraurig, weil es einfach vorbei ist. Gleichzeitig hatte ich aber auch ein positives Gefühl, weil ich wirklich nicht wollte, dass Tabea geht", sagte sie in der Sendung. Sie war aber überzeugt, dass sie auch außerhalb der Show abnehmen wird. "Ich kann es zu Hause schaffen, weil ich jetzt die Stärke und die Reife habe, mich zu zeigen, wie ich bin und weiterzumachen", gab sie sich kampflustig.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

Sat.1 Team Blau gegen Team Rot bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Anja und Petra Arvela bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Anja, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de