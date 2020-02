Lea de Seine Shayk Cooper ist schon genauso stylish unterwegs wie ihre Mama Irina Shayk (34)! Letztere hat von Berufswegen ein gutes Händchen für Mode: Das Model präsentiert sich immer wieder in schicken Looks! Und offenbar ist der Ex von Bradley Cooper (45) nicht nur das eigene Aussehen wichtig – sie steckt auch ihre Tochter in modische Outfits! Jetzt verzückte die kleine Lea in einem Tutu!

Paparazzi erwischten den kleinen Spross jetzt mit seiner Mama und seiner Oma in New York. Die drei legten offenbar einen Spaziergang ein und Lea fiel dabei sofort ins Auge: Sie trug eine kunterbunte Kombination bestehend aus einem rosafarbenen Tutu, einer gelben Winterjacke und roten Strümpfen! Irina und deren Mutter kleideten sich weniger farbenfroh und setzten auf schwarze Mäntel und dunkle Schuhe.

Nach der Trennung im Sommer 2019 sollen sich Irina und Bradley darauf geeinigt haben, sich das Sorgerecht für Lea zu teilen. Deshalb verbringt auch der Schauspieler viel Zeit mit seinem Nachwuchs: Im Oktober des vergangenen Jahres nahm er den Blondschopf sogar mit zur 22. Mark Twain Prize for American Humor Gala in Washington!

Felipe Ramales / SplashNews.com Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea in New York im Januar 2020

Felipe Ramales / SplashNews.com Lea de Seine Shayk Cooper in New York im Januar 2020

Felipe Ramales / SplashNews.com Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea und ihrer Mutter bei einem Spaziergang im Januar 2020

