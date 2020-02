In diesem Kleid sorgte Herzogin Kate (38) schon mal für einen Wow-Auftritt! Die diesjährigen BAFTAs dürfte für so einige Gäste eine kleine Herausforderung gewesen sein. Der Dresscode der Verleihung lautete: Nachhaltige Kleidung – die man entweder eh schon im Kleiderschrank hat oder sich eben ausleiht. Die neueste Mode vorführen? Nicht möglich! Nun konnte man endlich das Ergebnis dieser ganz besonderen Vorgabe bestaunen: Und, klar, vor allem Herzogin Kate verzauberte erneut die Massen – in einem Kleid, das sie vor acht Jahren bereits trug!

Bei den 73. British Academy Film Awards schlenderte wieder alles, was in Großbritannien Rang und Namen hat, über den roten Teppich. Da durften auch die Royals nicht fehlen – und die sorgten mal wieder für die Extra-Portion Glamour: Herzogin Kate lief in einem Traum in Weiß und Gold über den Carpet. Die lange A-Linie von Alexander McQueen (✝40) dürfte eingefleischten Fans der Königsfamilie aber bereits bekannt vorkommen: Kate schmiss sich vor rund acht Jahren schon einmal in das Designer-Stück – damals war sie auf Reise in Malaysia. Aufgepeppt wurde der Look mit einer goldenen Clutch sowie einer langen Kette mit passenden Ohrringen.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die dreifache Mama ein Dress recycelt: Als sie Ende 2018 das Imperial War Museum besuchte, setzte Kate auf ein marineblaues Kleid, das sie zwei Jahre zuvor schon mal während ihres offiziellen Staatsbesuches in Kanada ausführte.

Splash News Herzogin Kate und Prinz William in Malaysia 2012

Splash News Prinz William und Herzogin Kate im Februar 2020

MEGA Herzogin Kate vor dem Imperial War Museum in Cambridge

