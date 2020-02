Chloë Sevigny (45) zeigt ihre Baby-Vorfreude! Anfang des Monats überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einer süßen Schwangerschafts-Botschaft: Gemeinsam mit ihrem Freund Sinisa Mackovic erwartet sie den ersten Nachwuchs. Auf Paparazzi-Fotos war die dicke Kugel der Bald-Mama bereits nicht mehr zu übersehen. Jetzt präsentierte die Blondine ihre XXL-Wölbung auch ganz offiziell in der Öffentlichkeit: Chloë gab ihr Babybauch-Debüt auf dem Red Carpet.

Bei den Writers Guild Awards in Los Angeles stellte die 45-Jährige ihre Mama-Rundungen zur Schau: Die Golden Globe-Preisträgerin posierte in einem schwarzen, figurbetonten Dress vor den Fotografen und hatte das schlichte Outfit mit schwarzen High Heels, einer Tasche in derselben Farbe und goldenem Schmuck kombiniert. Ihre Kurzhaarfrisur trug Chloë zu einem einfachen Mittelscheitel gekämmt.

Auch eine andere Promi-Dame setzte am Wochenende ihr unübersehbares Babybäuchlein in Szene: Bei den BAFTA-Awards in London strahlte Schauspielkollegin Jodie Turner-Smith im quietschgelben Schwangerschafts-Look auf dem roten Teppich. An der Seite ihres Liebsten Joshua Jackson (41) zeigte sie stolz die Mama-Wölbung.

Getty Images Schauspielerin Chloë Sevigny im Februar 2020

Getty Images Chloë Sevigny bei den Writers Guild Awards 2020

Getty Images Jodie Turner-Smith bei den British Academy Film Awards

