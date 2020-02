Überraschende Enthüllung von Sabrina Mockenhaupt (39)! Vergangenen Sonntag war die ehemalige Let's Dance Kandidatin bei Promi Shopping Queen zu sehen – und kämpfte gegen Kurvenwunder Sophia Vegas (32) und Influencerin Angelina Heger (27) um die Gunst von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (54). Am Ende konnte die werdende Mama das Rennen tatsächlich für sich entscheiden. Für Fans von Mocki war die Sendung sogar doppelt spannend: Die Langstreckenläuferin plauderte nämlich ein kleines Geheimnis aus!

Bevor die 39-Jährige an der Reihe war, das perfekte Outfit zu shoppen, präsentierte sie ihren Kontrahentinnen einige private Schätze – darunter auch ein paar zauberhafte Kinderfotos. Beim Betrachten der Aufnahmen fiel auf: Neben Mocki posiert stets ein gleichaltriger Junge. Was die Brünette daraufhin erzählte, wissen wohl nur die wenigstens ihrer Fans: Sie hat einen Zwilling! "Es gibt fast keinen Tag, an dem wir keinen Kontakt haben. Er fehlt mir schnell – ist halt mein Zwillingsbruder."

Im Gegensatz zu Mocki steht ihre andere Hälfte nicht in der Öffentlichkeit – außerdem spricht sie nur selten über ihn. Durchstöbert man jedoch ihren Instagram-Account findet man ein gemeinsames Foto mit ihrem Bruder: Wie zu erwarten sieht der dunkelhaarige Mann ihr mächtig ähnlich.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt in ihrem "Promi Shopping Queen"-Outfit

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Sportlerin

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de