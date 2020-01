Im vergangenen November hat Sabrina Mockenhaupt (39) über Social Media verkündet: Die Sportlerin und Ehemann Kay Gregor erwarten ihren ersten Nachwuchs! Seitdem verzaubert die Leichtathletin ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen und Clips aus ihrem Alltag als Bald-Mama und zeigt ihrer Community auch regelmäßig ihren wachsenden Babybauch. Jetzt gibt die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin ein weiteres Update rund um ihre Schwangerschafts-Kugel!

Auf Instagram teilte Mocki eine Fotostrecke und stellte darunter fest, dass sie von nun an ihre Kleiderwahl ihrer wachsenden Kugel anpassen muss: "Heute mal im Kleid – mir passt halt gerade keine meiner Hosen mehr", verriet sie in dem Posting. Auf den Bildern sieht man Sabrina, wie sie über beide Ohren strahlt und sich in einem blauen Kleid im Kreis dreht. Ihren Babybauch bringt sie mit einem Gürtel in der Taille besonders zum Vorschein.

Auch über ihre Gewichtszunahme während der Schwangerschaft hält sie ihre Follower auf dem Laufenden. Gerade erst veröffentlichte Mocki eine Aufnahme im Netz, auf der sie gerade ziemlich sportlich unterwegs war: "Gerade lege ich nämlich kräftig zu und wiege jetzt schon knapp 52 Kilogramm. Am Anfang der Schwangerschaft waren es 47,5 Kilogramm", kommentierte Mocki.

