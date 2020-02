Denise Bröhl suchte bei Love Island die große Liebe! Doch nach dem Ausstieg von Amin Elkach konnte einfach keiner der Männer ihr Herz erobern. Also ist die Kölnerin nach der Kuppelshow noch immer solo. Ihren Mr. Right hat sie auf Mallorca zwar nicht gefunden, dafür aber jede Menge Freunde und mittlerweile sogar einen Mitbewohner: Insel-Kumpel Mischa Mayer ist bei ihr eingezogen.

Das verrät der Muskelmann jetzt während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story. Da der Fitness-Fan sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in der Wohnung seiner Show-Kollegin zeigte, wollte einer seiner Follower nun wissen, ob er bei ihr wohne. "Ja, ich bin bei Denise eingezogen. Mal gucken, wie lange das gut geht", beantwortet er die Frage. Momentan nächtigt er auf ihrer Schlafcouch im Wohnzimmer. Er wolle sich aber ein Klappbett zulegen.

Mischa ist nicht der einzige Islander, den es nach dem Flirt-Format in die Domstadt zieht. Auch Danilo Cristilli (23) ließ für seinen Job bei Köln 50667 seine Heimat in Baden-Württemberg hinter sich und ist mittlerweile stolzer Kölner. Zuletzt kündigte auch Melissa (24) an, demnächst in die Rheinmetropole zu ziehen.

Instagram / betonmischaaaa "Love Island"-Star Mischa Mayer

Instagram / betonmischaaaa/ Mischa Mayer, "Love Island"-Star

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

