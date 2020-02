Unterstützt Queen Elizabeth II. (93) die Auswanderung von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) etwa? Das junge Paar gab erst vor Kurzem seinen Rücktritt von allen royalen Ämtern bekannt. Außerdem leben die beiden ab jetzt die meiste Zeit im Jahr in Kanada. Bei vielen Royal-Fans hat diese Entscheidung für Entsetzen gesorgt. Aber haben die Eltern des kleinen Archie etwa eine heimliche Verbündete im Königshaus? Ein Schmuckstück soll jetzt beweisen, dass die Queen ihren Enkel und dessen Frau unterstützt!

Am vergangenen Sonntag trug die Monarchin beim Kirchgang in dem englischen Örtchen West Newton eine auffällige Brosche in Form einer Schneeflocke. Wie Hello! berichtet, hat die 93-Jährige den mit Diamanten und Saphiren besetzten Schmuck 2017 vom Generalgouverneur von Kanada geschenkt bekommen. Will sie mit diesem Look etwa ein subtiles Zeichen setzen? Einige britische Medien sind davon jedenfalls überzeugt. Zwar hat sich die Queen in den vergangenen Jahren schon häufiger mit der Brosche gezeigt, dass sie ausgerechnet jetzt ein offizielles Geschenk aus Kanada trägt, sei trotzdem auffällig.

In einem Statement hatte Queen Elizabeth bereits kurz nach Harry und Meghans Bekanntgabe erklärt, dass sie den Wunsch der Sussexes nach einem unabhängigeren Leben verstehe und akzeptiere. Wie die achtfache Uroma privat über den sogenannten Megxit denkt, ist allerdings nicht bekannt.

ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

Royalfoto / ActionPress Queen Elizabeth II. in West Newton

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de