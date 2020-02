Der Fall um Gianna und Kobe Bryants (✝41) Tod ist abgeschlossen – zumindest juristisch! Der Baskteball-Star und seine 13-jährige Tochter starben vor rund einer Woche bei einem Helikopter-Absturz. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht bekannt, denn die Maschine hatte keine Black Box, die die Kommunikation zwischen Pilot und Tower für gewöhnlich aufzeichnen. Trotzdem wurde nun die offizielle Todesursache bestätigt – die Folge: Die Körper der Verunglückten können an die Familien übergeben werden.

Wie Us Weekly berichtet, sind die Ermittlungen der Gerichtsmedizin abgeschlossen. Demnach hätten die Beamten die Identität der Opfer bestätigt – genau wie die offizielle Todesursache: Kobe, Gianna und die sieben weiteren Insassen starben infolge eines stumpfen Traumas. Am vergangenen Samstag wurden die sterblichen Überreste der Verstorbenen an die jeweiligen Angehörigen übergeben. Bisher ist aber noch nicht bekannt, wann die Trauerfeier stattfinden soll.

Kobes Frau Vanessa Bryant (37) meldete sich erst vor wenigen Tagen zu dem schweren Verlust zu Wort: "Wir waren so unglaublich gesegnet, sie in unserem Leben zu haben. Ich wünschte, sie wären für immer hier bei uns." Sie bedankte sich außerdem für die weltweite Anteilnahme und die liebevollen Nachrichten, die sie erreicht hätten.

ActionPress Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant; Januar 2020

Getty Images Kobe Bryant im Juni 2008

ActionPress Vanessa und Kobe Bryant, Februar 2018

