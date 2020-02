Michael Wendler (47) geht auf Konfrontation! Gerade erst verriet seine Ex-Frau Claudia Norberg (49) in einem Interview pikante Details über die Trennung von dem Schlagerstar. Dabei kam der Partner von Laura Müller (19) überhaupt nicht gut weg. Die Ex-Dschungelamperin behauptete, Michael habe ihr per SMS mitgeteilt, dass ihre Ehe keinen Sinn mehr und er bereits eine neue Frau in seinem Leben habe. Dagegen wehrt sich der "Sie liebt den DJ"-Interpret nun vehement!

In seiner Instagram-Story teilte der Wendler einen Screenshot eines Artikels, der Claudias Sichtweise aufgreift. Entrüstet textete er dazu: "Ich habe nicht per SMS Schluss gemacht. Sie wollte die Trennung, weil sie einen Neuen hatte". Diese Story löschte der Sänger kurz darauf wieder, um sofort eine neue Version seines Statements hochzuladen. "Ich habe nicht per SMS Schluss gemacht. Sie wollte die Trennung." Dass er Claudia per Textnachricht von Laura erzählte, will er ebenfalls nicht wissen.

RTL sprach die Unternehmerin sofort auf die Reaktion ihres Ex-Mannes an. Darüber konnte die nur lachen. "Ich hatte keinen Neuen", stellte sie noch einmal klar. Warum er den Post wieder gelöscht hat, kann sie sich ebenfalls nicht erklären. "Das müsste man ihm auch fragen...", gab sie sich amüsiert. Was sagt ihr zu Michaels Reaktion? Stimmt ab.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

ActionPress Michael Wendler und seine Freundin Laura beim Schlagerhammer Festival in Berlin

