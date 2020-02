Diese digitale Nachricht hat alles verändert! Im Herbst 2018 wurde bekannt, dass sich Claudia Norberg (49) und Michael Wendler (47) nach 29 gemeinsamen Jahren getrennt haben. Während Claudia seither alleine durchs Leben geht, verliebte sich der Schlagersänger nahezu parallel in Laura Müller (19) – und ist mit ihr seither glücklich. Ein schwerer Schlag für die Blondine. Aber als seien diese Umstände nicht schon schlimm genug gewesen, verriet Claudia jetzt: Sie hat sogar bloß per SMS von der neuen Flamme ihres Mannes erfahren!

Im Interview mit RTL ließ Claudia die Trennungszeit noch mal Revue passieren – und erklärte dabei auch ganz offen, wie unschön und vor allem unpersönlich sie von der neuen Frau ihres Langzeit-Partners Wind bekommen habe: "Das war eigentlich per SMS, wie es in der heutigen Zeit so ist." Dass es sich dabei um die damals 18-jährige Laura handelt, wusste Claudia damals noch nicht.

Auch wenn bei der 49-Jährigen und dem Wendler schon seit einiger Zeit nicht mehr alles rosig war, betrachte sie Laura als Mitgrund für das endgültige Liebes-Aus: "Es hat gebrodelt, es ist was vorgefallen, dann haben wir beide den Entschluss gefasst, uns zu trennen. Und in dieser Trennungsphase hat er dann Laura Müller kennengelernt und dann war das das Ende unserer Beziehung", erklärte sie gegenüber Frauke Ludowig (56). Michael habe ihr wenig später gesagt, dass er sich verliebt und eine neue Freundin habe: "Und so ist es dann auseinander gegangen!"

Timm/face to face/ActionPress Michael Wendler und Claudia Norberg beim Echo 2014

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Dezember 2019

