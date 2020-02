Am Mittwochabend fand in New York die berühmte amfAR-Gala statt – ein Event zugunsten der US-Aidshilfe, bei dem sich die absoluten Topstars die Klinke in die Hand geben. So erschienen beispielsweise Topmodel und Schauspielerin Iman oder auch Victoria's Secret-Schönheit Lais Ribeiro (29). Auch Heidi Klum (46) gab sich die Ehre, zwei Kandidatinnen der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel im Schlepptau. Beim Anblick einer der beiden Begleiterinnen dürfte eingefleischten GNTM-Fans ein interessantes Detail aufgefallen sein.

Achtung, Spoiler!

Für Tamara und Jacky wurde ein Traum wahr: Sie durften die Jury-Chefin zur amfAR-Gala 2020 begleiten. Schon beim ersten Blick auf die Fotografen-Schnappschüsse des Events wird klar: Heidi entschied sich mal wieder für eine rothaarige Begleitung – Teilnehmerin Jacky wurde allem Anschein nach beim Umstyling eine rötliche Mähne verpasst. (Anm. d. Red.: Die Umstyling-Folge wird erst in ein paar Wochen ausgestrahlt.) Damit bleibt sich die Modelmama treu. Schon in den vergangenen drei Jahren setzte sie bei ihren amfAR-Dates auf ähnliche Model-Typen.

2019 war Heidi in Begleitung von Vanessa Tamkan (22) bei dem Event erschienen. Auch der Kölnerin waren damals die Haare rot gefärbt worden. Klaudia Giez (23) war die besondere Farbe ebenfalls vom Friseur verpasst worden. Sie hatte die Veranstaltung im Jahr 2018 mit der GNTM-Ikone besucht. 2017 war Lynn Petertonkoker die rote Mähne gefärbt worden – auch sie hatte Heidi beim Ausflug nach New York begleiten dürfen.

Splash News Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Jacky bei der amfAR-Gala in New York

Splash News Heidi Klum und die GNTM-Kandidatinnen Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Theo Wargo / Getty Images Toni Dreher-Adenuga, Heidi Klum und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala

Getty Images Lynn Petertonkoker, Leticia Wala-Ntuba und Heidi Klum bei der AmfAR-Gala 2017 in New York



