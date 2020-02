Elena Miras (27) fällt eine riesige Last von den Schultern! Die Mama der kleinen Aylen nahm bis vor Kurzem an Deutschlands meist gefürchteter Reality-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil. Im Dschungel erzählte die einstige Love Island-Siegerin davon, wie Hater in der Vergangenheit versucht hatten, ihr das Leben als Mama zur Hölle zu machen. Einer hatte sie sogar beim Jugendamt angeschwärzt, zum Zeitpunkt der Busch-Ausstrahlung lief die Untersuchung noch. Doch nun konnte Elena freudig Entwarnung geben: Ihre Mama-Qualitäten werden ab sofort nicht weiter unter die Lupe genommen!

In ihrer Instagram-Story verkündete Elena nun jubelnd das Ergebnis der Jugendamt-Untersuchung: "Wow, ich habe oder wir haben so lange auf diese Nachricht gewartet und heute endlich habe ich telefoniert und alles ist gut. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es mir gerade geht. Ich hatte immer Angst, weil man nicht weiß, was passiert. Klar, ich wusste eigentlich, dass nichts passiert, weil Aylen geht es so was von gut mit uns", freute sie sich unheimlich. Zwei Monate habe sie auf die Antwort der Behörde gewartet. Jetzt könne sie endlich wieder beruhigt schlafen.

An ihre Widersacher, die immer wieder versuchen, ihr eins auszuwischen, hat Elena auch noch eine klare Botschaft parat: "An alle die, die denken, ich bin eine schlechte Mutter, und sich schon gefreut haben, irgendwas anrichten zu können, ihr werdet es nie schaffen!", stellte sie mit einem frechen Grinsen klar.

