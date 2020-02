Eisiges Blau gegen eisige Kälte! Heidi Klum (46) gehört seit Jahrzehnten zur internationalen Star-Elite. Für ihre Modeljobs, ihre Jurorentätigkeiten in diversen amerikanischen Shows oder ihr eigenes TV-Format Germany's next Topmodel jettet die Blondine regelmäßig um die Welt. Dabei zeigt sie sich, so wie es sich für ein Topmodel gehört, stets topgestylt. Aktuell verbringt Heidi ihre Zeit im winterlichen New York – und präsentierte sich da mal wieder in einem Blickfang-Outfit: In einem Kuschel-Mantel trotzte sie der Kälte!

Im Szene-Viertel Soho erwischten Paparazzi die 46-Jährige beim Schlendern. Im beigefarbenen XXL-Wollpulli mit Rollkragen, farblich passenden Boots und einer coolen Blue-Jeans zeigte sich Heidi mal wieder betont lässig. Ein besonderer Hingucker: Ein langer Oversized-Teddymantel in strahlendem Babyblau! Die flauschige Jacke schien nicht nur vor Kälte zu schützen, sondern auch mächtig gute Laune zu machen: Auf den Schnappschüssen sieht man Heidi ausschließlich breit lachen.

Während es Heidi auf den Straßen der Metropole eher entspannt angehen lässt, sorgt sie auf roten Teppichen gerne für die Extra-Portion Glamour. Ende Januar schmiss sich die 46-Jährige für die Grammy Awards in einen heißen Glitzer-Fummel – mit XXL-Ausschnitt bis zum Bauchnabel und einem mittigen hohen Beinschlitz.

MEGA Heidi Klum in New York

MEGA Heidi Klum in SoHo, New York

Getty Images Heidi Klum im Januar 2020

Wie gefällt euch Heidis Look? 172 Stimmen 89 Ich finde den Look echt megacool! 83 Also meinen Geschmack trifft das jetzt gar nicht.



