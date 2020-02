Denise-Jessica König rechnet mit dem Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) ab! Am Mittwochabend war für die Münchnerin bei Der Bachelor Schluss. Bei einem ersten Einzeldate waren die beiden nicht richtig warm miteinander geworden. Dem Kickboxer war die Blondine sogar ein bisschen zu zickig. Am Ende der Folge schickte er sie nach Hause, Denise war sichtlich geschockt und vergoss ein paar Tränen. Wie geht es der 26-Jährigen jetzt?

Mit Bild sprach Denise über ihren wutentbrannten Abgang. In der Folge war noch zu sehen, wie sie sich beschwerte, von Basti verarscht worden zu sein. Schließlich hatte sie dem Muskelmann kurz zuvor gestanden, sich in ihn verguckt zu haben. Heute sieht sie den Rauswurf etwas gelassener: "Schade für ihn, denn Sebastian verpasst etwas – was, wird er nicht mehr erfahren. Mit mir wird es auf jeden Fall nie langweilig", stellte sie klar. In der Nacht der Rosen sei es aber nicht so einfach für sie gewesen, ihre Emotionen zu zügeln: "Mein Ego war im ersten Moment einfach sehr angekratzt und ich habe nicht verstanden, wieso andere den Vortritt bekommen haben. Aber inzwischen bin ich total fein damit."

Obwohl sie während der Sendung noch davon gesprochen hatte, in Basti verknallt zu sein, ruderte sie im Interview deutlich zurück. Sie habe es anders gemeint, als es rübergekommen ist: "Ich meinte, dass ich ihn schon interessant fand, mehr aber auch nicht." Was sagt ihr zu Denise' Reaktion auf ihren Rauswurf?

TVNOW Sebastian Preuss und Denise-Jessica König

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Denise-Jessica König, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de