Denise-Jessica König knabbert an ihrem Bachelor-Aus! Die Münchnerin hatte um das Herz von Sebastian Preuss (29) gebuhlt, doch sie machte beim Gruppen-Date in Folge fünf keine besonders gute Figur. Anstatt ihren Charme spielen zu lassen, zeigte sich die Tennistrainerin von ihrer zickigen Seite, was dem Rosenkavalier überhaupt nicht gefiel. Am Ende des Tages schickte Basti sie nach Hause und sie brach in Tränen aus!

In der Instagram-Story des Kuppel-Formats meldete sich Denise-Jessica kurz nach ihrem Exit zu Wort: "Ich sehe ein bisschen verheult aus, weil ich mich etwas aufgeregt habe", gibt sie in dem Clip zu. Ihre Wut beziehe sich allerdings nicht auf Basti. Sie sehe ein, dass es anscheinend nicht bei ihnen gefunkt habe. Sie ärgere sich: "Über ein paar Damen, die dort dabei sind, die kein Interesse wirklich an ihm haben, aber jetzt immer noch drin sind", beschwert sich die Verschmähte.

Mit dieser Behauptung liegt die Single-Lady gar nicht mal so falsch. Schließlich hatten Jessica Fiorini und Vanessa Guida beide offen zugegeben, dass sie lediglich für den Fame auf Rosenjagd gingen. Während Basti Jessica bereits einen Korb gegeben hat, ist ihre brünette Ex-Konkurrentin noch immer im Rennen.

