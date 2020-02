Laura Müller (19) zeigt sich ziemlich gelassen, obwohl ihr die Schlagzeilen gerade nur so um die Ohren fliegen! Seit sich die Partnerin von Michael Wendler (47) für den Playboy ausgezogen und einen der begehrten Let's Dance-Plätze ergattert hat, steht sie mehr im Fokus als je zuvor. Model Alena Gerber (30) findet die stetig wachsende Bekanntheit des Teenagers ganz und gar nicht gut und kritisierte sie dafür scharf im Netz: Laura sei nur berühmt, weil sie mit einem älteren Mann zusammen sei und sich nackig gemacht habe. Die Ex-Sommerhaus-Kandidatin kann darüber offenbar nur schmunzeln, wie ein aktuelles Interview zeigte.

Von RTL wurde Laura nun auf Alenas Lästerei im Netz angesprochen – doch statt sich zu rechtfertigen oder zurückzuschießen, blieb Frau Wendler in spe äußerst entspannt: "Ich bin so fokussiert auf 'Let's Dance', dass ich gar keine Zeit habe, irgendwelche Artikel zu lesen", erklärte sie achselzuckend. Die harten Worte ihrer Model-Kollegin scheinen an der TV-Bekanntheit einfach abzuprallen.

Auch Oliver Pocher (41) wird aktuell nicht müde, Laura und ihren Herzbuben aufs Korn zu nehmen. Michael drohte dem Komiker deswegen sogar schon mit einer Anzeige. Zu den Scherzen und der von Pocher ins Leben gerufenen "Wendler-Challenge" will sich Laura aktuell nicht äußern. Stattdessen erklärte sie, warum sie zu manchen Themen lieber erst gar nicht groß ausholt: "Ich habe im letzten Jahr viel gelernt. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man Thema. Und mittlerweile bin ich da ganz gut reingewachsen." Was sagt ihr zu Lauras Reaktion? Stimmt ab.

Chris Emil Janßen / ActionPress Alena Gerber bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, Januar 2020

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Getty Images Oliver Pocher, 2019 in Berlin

Was sagt ihr zu Lauras Reaktion auf Alenas Diss? 6683 Stimmen 4653 Ich finde es super, dass Laura so ruhig bleibt. 2030 Ich fände es besser, wenn Laura mal Kontra geben würde.



