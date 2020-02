Klaudia Giez (23) bleibt dem GNTM-Universum treu! Im Jahr 2018 hatte die Berlinerin selbst an der Castingshow teilgenommen und dort den siebten Platz belegt. Eine Staffel später moderierte sie an der Seite von Melissa Khalaj (30) "GNTM The Talk" – eine Sendung, in der wöchentlich Kandidatinnen der damaligen Episoden interviewt wurden. In diesem Jahr ist Klaudia für die Zusammenfassungen der einzelnen Folgen auf dem offiziellen Instagram-Account von "Germany's next Topmodel" zuständig. Doch damit nicht genug: In Bezug auf den aktuellen Cast verfügt die Schönheit über einen besonders persönlichen Einblick, denn eine ihrer Freundinnen zählt zur neuen Kandidatinnen-Riege!

Mit Mareike Lerch ist die ehemalige Dancing on Ice-Teilnehmerin schon länger befreundet. Die beiden sind sich durch einen gemeinsamen Bekanntenkreis begegnet, zu dem auch die Mitglieder von Mareikes Band Grossraum Indie Fresse zählen. Klar, dass die Tattoo-Liebhaberin Klaudia vor Staffelstart um Tipps gebeten hat. "Sie hat mich wirklich ausgefragt, sie meinte: 'Oh Gott, wie ist es mit den Verträgen, wie ist es überhaupt mit Heidi?'", erinnert sich die 23-Jährige.

Für Mareikes Zeit bei GNTM wünscht ihr Klaudia natürlich nur das Beste: "Ich hoffe, dass meine Freundin sehr weit kommen wird. Alles, was ich bisher weiß, hörte sich auf jeden Fall top an."

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Januar 2020

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch

