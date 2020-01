Auch in diesem Jahr setzt Heidi Klum (46) bei Germany's next Topmodel auf Diversity! Ob Curvy-Models, Transgender oder Körperkunst – wer zum Cast der 15. Staffel der beliebten Castingshow zählen will, muss mit seiner Ausstrahlung überzeugen. Nachwuchs-Model Mareike Lerch hat das geschafft. Die Sängerin der Band Grossraum Indie Fresse ist die erste GNTM-Kandidatin mit Tätowierungen am ganzen Körper – und die hat sich die Blondine ordentlich was kosten lassen!

Im Interview mit ProSieben erzählt die 24-Jährige: "Mittlerweile habe ich um die 24.000 Euro für meine Tattoos ausgegeben." Die Kunstwerke schmücken Mareikes kompletten Körper – bis auf wenige Ausnahmen: "Was frei ist, sind die T*tten und der rechte Fuß." Den zahlreichen Bildern unter der Haut liege sogar ein Konzept zugrunde, wie die Berlinerin erklärt. Die rechte Körperhälfte ist mit Waldtieren und Waldmotiven verziert, auf der linken hat sie sich Meer- und Seemanns-Tattoos stechen lassen.

"Ich schaue mir das jeden Tag gerne an. [...] Es ist wie so ein kleiner Streichelzoo am Körper", lacht die Musikerin. Ihre Botschaft in Bezug auf ihre GNTM-Teilnahme? Jeder darf aussehen, wie er möchte und kann dabei schön sein.

Instagram / internetxdoll GNTM-Kandidatin Mareike

Instagram / internetxdoll GNTM-Kandidatin Mareike im Dezember 2019

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

