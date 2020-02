Erst letzte Woche verkündeten Sarah (28) und Dominic Harrison (28) überglücklich, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Fitness-Star heirateten vor zwei Jahren und begrüßten noch im selben Jahr ihr erstes Baby Mia Rose (2). Schon damals war klar, dass es das Ehepaar nicht bei einem Kind belassen will und sich schon bald ein Geschwisterchen für ihre Tochter wünscht. Doch dass es so schnell geklappt hat, scheint vor allem Dominic zu überraschen!

Zu einem Familienfoto auf Instagram, auf dem er Sarahs klitzekleinen Kugelbauch küsst, kommentiert der Halb-Amerikaner: "Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an." Auf dem Bild küsst seine Frau die kleine Mia Rose, die auf den Schultern ihres Papas sitzt. Und auch in den Kommentaren hagelt es Glückwünsche zum Familienzuwachs. So schreibt Ex-Bachelor Andrej Mangold (33): "Einfach wundervoll!"

Das ungeborene Kind nennen die Harrisons in ihren Videos liebevoll "Furzi". Ein Hinweis auf das Geschlecht sei dieser Name allerdings nicht: "Wenn wir 'Furzi' sagen, dann heißt das nicht, dass es ein Junge wird!", betont der 28-Jährige. Denn die Familie wisse es selbst noch gar nicht. "Sobald wir es wissen, werden wir euch natürlich Bescheid geben!"

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison im Januar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

