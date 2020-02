Es ist der Traum vieler Mädchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: einmal bei Germany's next Topmodel mitmachen und im besten Fall sogar den Sieg mit nach Hause holen. Aktuell läuft schon die 15. Staffel der beliebten Castingshow. Noch im Rennen sind 25 junge Frauen, die es in der Sendung so weit schaffen wollen wie möglich. Aber wie bekommt man das eigentlich hin? Promiflash hakte bei zwei ehemaligen Teilnehmerinnen nach und lockte Insider-Tipps aus ihnen heraus!

Sayana Ranjan und Luna Dukadji waren beide Teil der vergangenen GNTM-Staffel. Erstere belegte am Ende den zweiten Rang, letztere landete auf Platz 16. "Was ich den Mädels weitergeben kann: Seid selbstbewusst, seid stark, habt eine starke Persönlichkeit, seid offen", verriet Sayana ihre Tipps für die neuen Kandidatinnen und solche, die es gerne werden wollen. Man dürfe nicht schüchtern sein und solle sich nicht verstellen.

Luna richtete ihre Ratschläge vor allem an junge Frauen, die sich bislang noch nicht bei der Castingshow beworben haben, sich eine Teilnahme aber wünschen. "Die Mädels müssen dranbleiben, mehr walken, mehr Shootings machen. Man kann auch unbezahlte Shootings machen, um einfach drin zu bleiben", empfiehlt die dunkelhaarige Schönheit. Es sei auch wichtig, sich regelmäßig mit anderen Models auszutauschen.

