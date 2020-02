Post Malone (24) hat jetzt noch mehr Farbe im Gesicht! Seine vielen Tattoos sind schon lange ein Markenzeichen des Rappers. Mittlerweile hat er auch so einige Motive in seinem Gesicht: Unter seinen Augen steht zum Beispiel der Schriftzug "Always Tired" (zu deutsch: "immer müde"), seine Stirn rahmt Stacheldraht ein und vor wenigen Wochen ließ er sich noch ein Ritter-Tattoo stechen. Das reichte dem Musiker aber offenbar noch nicht: Post Malone hat jetzt ein weiteres Gesichtstattoo!

Die linke Wange des 24-Jährigen ziert neuerdings eine blutige Kreissäge. Sein Tätowierer Ruben Reza teilte ein paar Schnappschüsse von seinem neuesten Kunstwerk auf Instagram. Dort verriet er auch, dass die Tattoo-Session backstage bei einem von Post Malones Konzerten in Kansas stattgefunden hat. Der "Circles"-Interpret selbst hat sich zu seinem neuesten Körperschmuck noch nicht geäußert.

Ende Januar erklärte er in einem Billboard-Interview allerdings noch, dass er mit seinen bisherigen Gesichtstattoos noch lange nicht zufrieden ist: "Im wahren Leben ist es mal wieder Zeit für mehr Gesichtstattoos. Sie tun gar nicht so sehr weh."

Instagram / rubentattooartist Post Malone, Rapper

Anzeige

Instagram / kylehedigertattoo Post Malones neues Gesichtstattoo

Anzeige

Getty Images Post Malone, Rapper

Anzeige

Was sagt ihr zu Post Malones neuem Kreissägen-Tattoo? Sieht richtig cool aus! Das sieht ja furchtbar aus! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de