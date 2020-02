Süße Baby-Neuigkeiten von Felix Neureuther (35) und seiner Frau Miriam! Im August vergangenen Jahres hatten der ehemalige Ski-Profi und seine Gattin bekannt gegeben: Sie erwarten nach Tochter Matilda zum zweiten Mal Nachwuchs. Mit niedlichen Fotos ihres wachsenden Babybauchs schürten die beiden seitdem die Vorfreude ihrer Fans. Nun hat das Warten ein Ende: Felix und Miri sind wieder Eltern geworden – und verrieten zudem schon das Geschlecht ihres Neuankömmlings!

Via Instagram teilten sowohl der 35-Jährige als auch die Biathletin am späten Freitagnachmittag die freudige News mit ihrer Community mithilfe eines Fotos: Voller Stolz hält die frisch gebackene Zweifach-Mama ihren Sprössling auf dem Arm, während der glückliche Papa und die gemeinsame Tochter den Säugling beäugen. Den Schnappschuss versahen die Eheleute mit den Worten: "Willkommen auf der Welt, kleiner Junge. Wir sind voller Liebe!" Felix und Miri haben also einen kleinen Sohn bekommen.

Schon wenige Monate vor der Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft hatte Miriam verraten, dass sie sich weitere Kinder mit dem Bayern vorstellen konnte: "Ich hätte gerne irgendwann ein zweites Kind!" Kurz darauf dürfte die Blondine von ihren besonderen Umständen erfahren haben.

