Sophia Thomalla (30) hat die Faxen dicke! Vor rund einem Jahr machte die tätowierte Schönheit offiziell, mit Fußball-Star Loris Karius (26) liiert zu sein. Seitdem führt das Paar eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Istanbul. Denn der attraktive Blondschopf steht in der türkischen Metropole für den Verein Beşiktaş Istanbul im Tor. Wegen seines Jobs genießt Loris auch in der Türkei Bekanntheit und wird daher in den dortigen Medien immer wieder zum Thema. Nun brachten ein paar Artikel Reality-TV-Darstellerin Sophia zur Weißglut: Mehrere Zeitungen hatten behauptet, sie und Loris hätten sich getrennt!

Auf Instagram machte Sophia ihrem Ärger über die Liebes-Aus-Spekulationen Luft. "Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen daraufhin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten, erfinden daraufhin Zitate, die niemals stattgefunden haben. Zitatrecht? Gibt es hier nicht", textete sie erbost. Obwohl sie selbst seit 15 Jahren in der Öffentlichkeit stehe, habe sie so eine Frechheit noch nicht erlebt. Dazu teilte Sophia ein süßes Pärchenfoto von sich und ihrem Loris, das beweist: Hier hängt definitiv der Haussegen nicht schief!

Auch wenn es sie stutzig mache, dass türkische Medien offenbar einiges frei erfinden dürfen, kann die 30-Jährige über den Vorfall auch ein wenig schmunzeln: "Der ein oder andere Sportjournalist ist manchmal einfallsreicher als ein Redakteur einer Daily-Soap." Auch eine Anspielung auf Loris' vermeintliches Frust-Feiern konnte sich die Moderatorin nicht verkneifen. "Im Übrigen würde ich mir die ein oder andere Party mehr mit ihm wünschen. Ein Prost auf den Qualitätsjournalismus", schloss sie ab.

Frederic Kern / Future Image Sophia Thomalla bei den GQ Awards 2019

Anzeige

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla, Juli 2019

Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius und Sophia Thomalla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de