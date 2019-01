Endlich ist es offiziell. Vor ein paar Wochen sorgten Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (25) für Schlagzeilen. Einige Schnappschüsse zeigten die Schauspielerin und den Fußballer turtelnd beim gemeinsamen Urlaub in Miami. Nach wochenlangen Spekulationen hat die ehemalige Let's Dance-Gewinnerin offenbar keine Lust mehr auf das Versteckspiel und hat ihre Liebe zu dem Profi-Kicker nun endlich bestätigt. Aber wie ist die Fernbeziehung für Sophia?

Während die 29-Jährige in Berlin lebt, steht Loris beim türkischen Fußballclub Beşiktaş Istanbul im Tor. In der NDR Talk Show verrät Sophia im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (44), wie es mit der Fernbeziehung klappt. "Getrennte Wohnungen sind eine Maßnahme für eine glückliche Beziehung", meint Sophia und ergänzt: "Ich habe auch kein Problem damit, mich in den Flieger zu setzten, nach Istanbul zu fliegen und wieder zurückzufliegen."

Zuvor war Sophia über ein Jahr mit dem britischen Sänger Gavin Rossdale (53) liiert. Erst im November liefen die einstigen Turteltauben bei einer Gala in Los Angeles erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Nur knapp zwei Monate später genießt Sophia nun ihr neues Liebes-Glück mit dem 25-jährigen Torwart.

MEGA Sophia Thomalla und Loris Karius im Hotelpool

Ot,Ibrahim Sophia Thomalla bei der "NDR Talk Show" im Januar 2019

SIPA PRESS Gavin Rossdale und Sophia Thomalla im November 2018

