Heidi Klum (46) setzt bei Germany's next Topmodel 2020 einmal mehr auf "Diversity". Ihrem Verständnis nach bedeutet das: Auch Transgender-Models, tätowierte junge Frauen oder Kurvenwunder sind bei der Show willkommen. Johanna (20) sagt von sich selbst: "Ich bin diese Staffel die Kurvige." Ihre Figur scheint genau das zu sein, was auch ihre neu gewonnenen Fans im Netz am meisten interessiert: Ihre Follower fragen Johanna ständig nach ihrem Gewicht!

Auf Instagram beantwortet die 20-Jährige einige Fragen ihrer Community. Was viele besonders interessiert: Wie viel wiegt die angehende Studentin genau? "Ich verstehe nicht, warum das die meistgestellte Frage ist. Was sagt das über eine Person aus? Richtig: Gar nichts", reagiert Johanna auf die neugierigen Fragen der Fans. Ihr Gewicht gibt sie nicht preis.

Auch, ob sich die Stuttgarterin selbst als "curvy" bezeichnen würde, wollen die User wissen. Johannas Antwort: "Ich finde, ich bin eher so ein Zwischending, weder dünn noch dick." Sie bezeichne sich selbst aber durchaus als kurvig, da sie im Vergleich zu ihren GNTM-Mitstreiterinnen und zu dem Ideal, das in der Modewelt typisch sei, schon etwas üppigere Rundungen hat.

Instagram / johannna_official Johanna, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / johannna_official Johanna, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / johannna_official GNTM-Kandidatin Johanna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de